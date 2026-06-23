الأخضر فجرا.. نتائج متباينة وذكريات 32 عاما

تتوجه أنظار الجماهير السعودية أمام شاشات التلفزة عند الـ 3:00 فجر السبت المقبل، لمتابعة المواجهة الحاسمة للمنتخب الأول لكرة القدم ضد الرأس الأخضر، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، لتسجل واحدة ضمن تسع مباريات خاضها الأخضر في توقيت الفجر، كسب اثنتين، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر أربع مباريات.

وتعود ذاكرة السعوديين إلى الوراء 32 عامًا، حينما تسمر الجميع أمام التلفزيون، لمتابعة الحضور التاريخي الأول للأخضر، حينما وطأت أقدام النجوم السعودية الأراضي الأمريكية، لمواجهة الطواحين الهولندية، وتحديدًا في 20 يونيو 1994 على ملعب روبرت كينيدي في واشنطن، حينها سجَّل فؤاد أنور أول الأهداف السعودية موندياليًّا عند الدقيقة «18»، لتعم الفرحة أرجاء المدن السعودية، لكن تلك الفرحة لم تكتمل، بعد أن سجَّل الهولنديون هدف التعادل عند الدقيقة «50» وهدف الفوز قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، حينها خرجت الجماهير لتناول وجبة الإفطار بعد نهاية المباراة وهي سعيدة بالأداء التاريخي للأخضر عقب الحضور الأول.

وعلى مدى التاريخ، خاض المنتخب السعودي العديد من المباريات في بعض البطولات في توقيت متأخر، وصلت إلى ما بعد الفجر، كان آخرها مواجهة الأوروجواي في أمريكا 2026 صباح الثلاثاء الماضي، ولعب في بطولات القارات 1999، التي استضافتها المكسيك أغلب المباريات فجرًا، ففي المواجهة الأولى الافتتاحية أمام المستضيف، لم يتخطَ التوقيت الـ 12:00 مساءً، لكن المواجهة الثانية ضد بوليفيا لعبت عند الـ 3:00 فجرًا وخرج الأخضر متعادلًا بنتيجة سلبية، وفي التوقيت ذاته عمت الفرحة أرجاء الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام مصر بخماسية مقابل هدف واحد، تألق فيها مرزوق العتيبي، مهاجم فريق الشباب آنذاك، واختتم السعوديون المشاركة في البطولة بلقاء أمريكا عند الـ 06:00 صباحًا، وانتهت بالخسارة 0ـ2.

وفي الموسم الماضي سمح للمنتخب السعودي بالمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 2025 كـ«ضيف» في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية، حينها خاض الأخضر جل المباريات فجرًا، فحقق الفوز الأول أمام هايتي بهدف دون مقابل، في مباراة لعبت عند الـ 03:15 فجرًا، والتقى أصحاب الضيافة أمريكا عند الـ 04:15 لكن الأخضر تعرض للخسارة بهدف دون مقابل، وواجه منتخب ترينيداد وتوباجو في الـ 02:00 فجرًا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، قبل أن يختتم مشاركته في ربع النهائي أمام المكسيك عند الـ5:15، ليودع البطولة بالخسارة 0ـ2.