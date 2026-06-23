بعد غياب شهرين.. جنابري يتعافى ويلامس الكرة

استأنف الألماني سيرج جنابري، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، التدريبات بالكرة، حسبما أفاد به النادي البافاري، وذلك بعد شهرين من إصابته بتمزق عضلي في العضلة المقربة للفخذ اليمنى، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في بطولة كأس العالم.

وأوضح العملاق البافاري، عبر موقعه الرسمي، أنَّ جنابري خاض ظهر الثلاثاء حصة تدريبية فردية في مركز النادي. وأضاف أنَّ اللاعب بدأ برنامجه ببعض تمارين الجري واستعادة اللياقة والحركة، قبل أن ينتقل إلى التدرب بالكرة.

وكان جنابري «30 عامًا» قد تعرض للإصابة في 18 أبريل الماضي، ما حرمه من المشاركة في المراحل الأخيرة من موسم فريقه الذي أنهاه بإحراز ثنائية الدوري والكأس، فضلًا عن بلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. كما اضطر اللاعب إلى الانسحاب من تشكيلة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أشارت آنذاك إلى أنَّ فترة غيابه المتوقعة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر.

ومن المقرر أن يعود بايرن إلى التدريبات الجماعية 20 يوليو، على أن يواجه غريمه بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية في 22 أغسطس، قبل انطلاق منافسات الدوري الألماني بأسبوع واحد.