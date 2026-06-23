البرتغال تهدد طموحات الأوزبك

يطمح المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم إلى تجاوز كبوة التعثر في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية، حين يواجه نظيره الأوزبكي المشارك للمرة الأولى في النهائيات، الثلاثاء، على ملعب «إن آر جي» في هيوستن.

ودخل منتخب البرتغال البطولة مرشحًا قويًّا وكان محط توقعات عالية، لكن ظهوره الأول جاء مخيبًا إلى حد ما، بعدما اكتفى بالتعادل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1ـ1.

وبات المنتخب البرتغالي مطالبًا بملاحقة صدارة المجموعة، وقد تتبخر آماله مبكرًا في حال تعثره في الجولة الثانية، علمًا بأنه لم يفشل تاريخيًّا سوى مرة واحدة فقط في تحقيق الفوز في أول مباراتين له في كأس العالم.

ومع ذلك، يمكن لأبطال دوري الأمم الأوروبية الاعتماد على دينامية إيجابية، إذ لم يخسروا سوى مباراة واحدة من آخر 14 مواجهة دولية.

لكن تسجيلهم فوزًا واحدًا فقط في آخر أربع مباريات في نهائيات كأس العالم «تعادل واحد وخسارتان يدفعهم إلى التحلي بالحذر».

أما أوزبكستان، فقد انتهت لحظتها التاريخية في الجولة الأولى دون نجاح، بخسارتها أمام كولومبيا 1ـ3.

ويمنحها نظام البطولة الموسع هذا العام فرصة جديدة للتأهل، لكنها مطالبة بوضع حد لسلسلة ثلاث هزائم متتالية تهدد خروجها المبكر دون بصمة.

وسيكون استعادة مستواها الذي مكَّنها من الخسارة مرة واحدة فقط في 18 مباراة سابقة أمرًا مثاليًا للعودة إلى الطريق الصحيح.