موجة الحر تغلق برج إيفل ومتحف اللوفر

أغلق برج إيفل في باريس، العاصمة الفرنسية، أبوابه بشكل مبكر الثلاثاء، وسيحذو حذوه متحف اللوفر حتى السبت المقبل، حسبما أعلنت الثلاثاء إدارتا المعلَمين الشهيرين، في ظل موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا.

وقالت إدارة اللوفر، الأكثر استقطابًا للزوار في العالم، إنَّ أبوابه ستُغلق عند الـ 04:00 عصرًا بالتوقيت المحلي عوضًا عن الـ 06:00، بسبب الأجواء المناخية التي تجعل «ظروف الزيارة والعمل صعبة في الساعات الأشد حرارة».

وأشارت إلى أنَّ المبنى الشاسع للمتحف «غير مؤهل بما يكفي للتأقلم مع التغير المناخي».

وأتى إعلان اللوفر بعد إجراء مماثل مرتبط ببرج إيفل، الذي أفادت شركته المشغّلة أنه «بسبب التوقعات بدرجات الحرارة المرتفعة، سيتم تعديل العمليات في برج إيفل»، وسيُغلق «عند الـ 04:00 عصرًا» كذلك.

وفي حين أفادت الشركة، في بيانها، بأن هذا الإغلاق المبكر هو «استثنائي»، لم تستبعد أن يتكرر الأربعاء بسبب الظروف المناخية السائدة في فرنسا.

ومع بدء موسم الصيف وزيادة الإقبال السياحي ابتداءً من منتصف يونيو، يفتح برج إيفل أبوابه من الـ 09:00 صباحًا حتى منتصف الليل وهو يستقطب سبعة ملايين سائح سنويًّا.