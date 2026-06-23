قبل غانا.. الإنجليز يتسلحون بخمسة انتصارات

يملك المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم سجلًا جيدًا أمام منتخبات إفريقيا في بطولة كأس العالم، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، إضافة إلى ثلاثة تعادلات دون أي خسارة، وذلك قبل مواجهة غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل الإنجليز أمام المغرب بنتيجة 0ـ0، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 1986، حين أكمل مشواره في البطولة حتى خروجه من الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على منتخب مصر بهدف دون مقابل، خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 1990، حيث تأهل إلى الأدوار الإقصائية حينها قبل خروجه من نصف النهائي.

وفي نسخة عام 1990 أيضًا، فاز منتخب الأسود الثلاثة على الكاميرون بنتيجة 3ـ2 ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، ليواصل تفوقه على منتخبات قارة إفريقيا في تلك النسخة.

وعاد الإنجليز إلى التفوق من جديد على منتخبات إفريقيا، حينما فازوا على تونس بنتيجة 2ـ0، في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم لعام 1998 في فرنسا.

وخلال بطولة كأس العالم 2002، تعادل المنتخب الإنجليزي أمام نيجيريا بنتيجة 0ـ0 في مرحلة المجموعات، إذ تأهل حينها قبل خروجه من ربع النهائي أمام البرازيل.

وتعادل منتخب الأسود الثلاثة من جديد أمام الجزائر، حين انتهى لقاء الفريقين بالتعادل السلبي خلال مرحلة المجموعات في مونديال 2010.

هذا واستعاد الإنجليز تفوّقهم أمام الأفارقة، حين فاز منتخب إنجلترا على تونس بنتيجة 2ـ1، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2018.

يذكر أنَّ آخر مواجهة جمعت منتخب إنجلترا بمنتخب إفريقي في كأس العالم، كانت ضمن أحداث ثمن نهائي مونديال 2022، حين فاز الإنجليز على السنغال بنتيجة 3ـ0.

وفاز المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026 على كرواتيا بنتيجة 4ـ2، فيما انتصر منتخب غانا على بنما بنتيجة 1ـ0، ليحصد كل منهما 3 نقاط في بداية المشوار المونديالي.