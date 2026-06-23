طرد العقيدي في الديربي.. ليتكسير يقود مواجهة الصقور أمام الرأس الأخضر

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى طاقم تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتكسير إدارة مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الرأس الأخضر، التي تلعب عند الـ 03:00 فجر السبت المقبل، في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وتقرر أن يساعده مواطناه سيريل مونيية مساعدًا أول، ومهدي رحموني مساعدًا ثانيًا، على أن يتولى الجنوب إفريقي أبونجيلي توم مهام الحكم الرابع، بمساعدة زاكهيل سويكي.

وسبق لليتكسير «35 عامًا» أن قاد مواجهة الدور الأول، التي جمعت الهلال بالنصر الموسم الماضي على ملعب «المملكة أرينا»، التي كسبها الأزرق 3ـ1، حينها طرد نواف العقيدي عقب احتكاكه مع البرتغالي روبن نيفيش، فيما تعد مواجهة الصقور أمام الرأس الأخضر الثانية له في المونديال الجاري، بعدما قاد مباراة كوت ديفوار أمام الإكوادور، التي كسبها الأول بهدف دون مقابل.

ولد ليتكسير في قرية بيدي الفرنسية 23 أبريل 1989، ويبلغ طوله نحو 183 سنتيمترًا، ويزن 79 كيلو جرامًا، ويعمل مأمورًا في محكمة فرنسية، ويتميز بالصرامة أثناء إدارة المباريات.

ويعد ليتكسير من حكام النخبة في اتحاد اللعبة الدولي، ويتمتع بخبرة كبيرة لإدارته عددًا من المباريات في دوري أبطال أوروبا ونهائي السوبر الأوروبي.

وبدأ الحكم الفرنسي مسيرته 2016 في الدوري الفرنسي، وبعد عام واحد تسلم الشارة الدولية، وكان أول لقاء دولي له بين بلغاريا والبوسنة والهرسك 2018.

وعلى الرغم من مسيرة ليتكسير اللافتة، إلا أنَّه مشاركته في المونديال الجاري الأولى، إذ لم يسبق له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم الماضية.

وأدار الحكم الفرنسي «35 عامًا» نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» بين إنجلترا وإسبانيا، التي كسبها الإسبان، وفي البطولة ذاتها قاد مواجهات «كرواتيا ـ ألبانيا»، و«الدنمارك ـ صربيا» في دور المجموعات، و«إسبانيا ـ جورجيا» في ثمن النهائي، وتولت صافرته قيادة نهائي السوبر الأوروبي التي جمعت مانشستر سيتي وإشبيلية، الموسم قبل الماضي.