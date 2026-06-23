«فيا» يعتمد تعديلات «فورمولا 1»

اعتمد الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» رسميًّا، الثلاثاء، التعديلات المتفق عليها قبل أسبوعين مع فرق بطولة العالم للسيارات «فورمولا1»، التي تقضي بتقليص مساهمة الطاقة الكهربائية في محركات السيارات، ابتداءً من موسمي 2027 و2028.

وبموجب التعديلات الجديدة، سترتفع حصة المحرك الحراري مقارنة بالمحرك الكهربائي، إذ سيتغير التوزيع من النسبة الحالية البالغة 53 في المئة للطاقة الحرارية مقابل 47 في المئة للطاقة الكهربائية، إلى 58 في المئة مقابل 42 في المئة عام 2027، ثم إلى 60 في المئة مقابل 40 في المئة عام 2028.

وكان السائقون قد رحبوا بهذه المقترحات عند الإعلان عنها في 10 يونيو، على الرغم من أنَّ كثيرين منهم كانوا يفضلون إجراء تعديلات أوسع.

وأوضحت «فيا» حينها أنَّ الحزمة الجديدة تتضمن «تعديلات محددة على قوة محركات الاحتراق الداخلي، ومعدلات تدفق الوقود، وآلية استخدام نظام استعادة الطاقة، إضافة إلى منح الفرق مرونة أكبر في إدارة الطاقة».

وحظيت هذه التعديلات الآن بالمصادقة النهائية من المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي، الذي عقد اجتماعه الثلاثاء في الصين.

وشهدت بطولة العالم الموسم الجاري تطبيق لوائح فنية جديدة أحدثت تحولًا جذريًّا في تصميم السيارات، مع اعتماد محركات تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، ما فرض على السائقين إدارة معقدة للطاقة خلال السباقات.

وأثارت هذه السيارات انتقادات واسعة داخل حظيرة الفرق، وفي مقدمتها من بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، الذي وصف سيارات 2026 بأنها «فورمولا كهربائية معززة بالمنشطات»، ولوّح أكثر من مرة بإمكانية مغادرة البطولة إذا لم تُتخذ إجراءات لتحسين الوضع.