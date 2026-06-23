الطريس رابعا في مواجهة العراق والسنغال

كلَّف الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السعودي خالد الطريس ليكون حكمًا رابعًا إلى جانب الحكم المساعد محمد العبكري في مواجهة منتخب العراق والسنغال في ختام الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويقود المباراة، التي يحتضنها ملعب «بي إم أو فيلد» بمدينة تورنتو الكندية، طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة أنتوني تايلور حكمًا للساحة، على أن يساعده مواطناه جاري بيسكويك وآدم نون.

وشارك الطريس في إدارة مواجهة واحدة بالمونديال، جمعت كندا والبوسنة والهرسك في دور المجموعات، وتولى مهمات الحكم الرابع. ولم يدر الطريس حتى الآن أي مباراة في نهائيات كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار ثلاثة حكام سعوديين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، هم خالد الطريس حكمًا للساحة، ومحمد العبكري حكمًا مساعدًا، وعبد الله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ضمن قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات البطولة.

وسبق للطريس والعبكري أن توليا مهمات الحكم الرابع والمساعد في مواجهات كندا والبوسنة، وغانا وبنما، وكوت ديفوار والإكوادور، وبنما وكرواتيا، وكوت ديفوار وألمانيا.