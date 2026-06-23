مصر تخسر فتحي وعبد المجيد أمام إيران

أكّد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إصابة الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، وغيابهما عن مواجهة إيران، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لمونديال 2026، وفق ما أكده لوكالة فرانس برس.

وقال حسن: «فتحي أصيب بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة أسبوع، لذا لن يشارك أمام إيران، فيما تعرض عبد المجيد لارتجاج في المخ أجبره على الخروج من الملعب».

وأردف «عبد المجيد سليم تمامًا، لكن طبقًا للبروتوكول الطبي يجب ألا يشارك لمدة خمسة أيام على الأقل، لذا سيغيب أيضًا أمام إيران».

وكان فتحي خرج من أرض الملعب في الدقيقة 41 من مواجهة نيوزيلندا التي حقق فيها «الفراعنة» فوزهم الأول «3ـ1» في تاريخ مشاركاتهم في نهائيات كأس العالم.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، خرج عبد المجيد بعد وقوعه على الأرض، واستُبدل بمحمد عبد المنعم.

وتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن إيران وبلجيكا، وثلاث عن نيوزيلندا قبل الجولة الثالثة الأخيرة.