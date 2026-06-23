كارتيرون: واثق من تطور الأخضر.. واللقب بين فرنسا والأرجنتين

أعرب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن ثقته بتطور المنتخب السعودي في الفترة المقبلة، موكدًا أن دوري روشن يعد الأفضل في المنطقة، على الرغم من تحفظه على عدد اللاعبين الأجانب، الذي يوثر على مشاركة اللاعبين المحليين.

ويعد كارتيرون من أبرز المدربين، الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة العربية خلال الأعوام الماضية، بعدما قاد الزمالك المصري لتحقيق عدة ألقاب، كما خاض تجارب في الدوري السعودي مع الاتفاق، والتعاون، والنصر، واشتهر بأسلوبه القائم على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي.

وفي حديث خاص لـ«الرياضية» عن منافسات كأس العالم الحالية، قدّم كارتيرون رؤيته لمستوى المنتخب الفرنسي، وحظوظه في المنافسة على اللقب، كما تطرق إلى واقع الكرة السعودية، وأسباب خسارة الأخضر أمام إسبانيا.

وقال في حديثه عن الكرة السعودية، أشاد كارتيرون بالمستوى، الذي وصل إليه الدوري السعودي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ كثرة اللاعبين الأجانب قد تؤثر على تطور اللاعبين المحليين، وفرص مشاركتهم بشكل منتظم.

وأوضح: «مستوى الدوري السعودي رائع للغاية، بل إنّه الأفضل في المنطقة بلا شك، لكن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الأجانب يجعل المنافسة على المراكز الأساسية أكثر تعقيدًا بالنسبة للاعبين السعوديين».

وتابع: «ما يجعل الأمر صعبًا على المنتخب السعودي أنّ معظم أفضل اللاعبين لا يشاركون باستمرار مع أنديتهم، ما يجعل تطورهم أكثر صعوبة، ومع ذلك، أنا واثق من أن المنتخب السعودي سيتطور تدريجيًا، وسيكون جاهزًا بشكل جيد لكأس العالم التي ستستضيفها السعودية بعد عدة أعوام».

وحول الخسارة الثقيلة، التي تعرض لها المنتخب السعودي أمام إسبانيا، أكد كارتيرون أنّ الفارق في الإمكانات والجودة الفنية كان واضحًا خلال المباراة.

وأضاف: «السبب الرئيس هو أنّ إسبانيا منتخب رائع للغاية، فهو بطل أوروبا، وعندما يكون في يومه ويقدم مستواه الحقيقي يصبح من الصعب جدًا مقاومته».

وأردف: «السعودية قادرة على تحقيق مفاجآت كبيرة كما فعلت أمام الأرجنتين في كأس العالم الماضية، لكن هناك حاليًا منتخبات تتفوق عليها من حيث المستوى والإمكانات، لذلك يجب على المنتخب السعودي أن يتطور خطوة بخطوة، وأن يستفيد من هذه التجارب».

وتابع المدرب الفرنسي حديثه بالتأكيد على أهمية مراجعة واقع الدوري المحلي، ومنح اللاعبين السعوديين فرصًا أكبر للمشاركة، قائلًا: «ينبغي التفكير بعمق في كيفية منح عدد أكبر من اللاعبين السعوديين فرصة اللعب بانتظام مع أنديتهم، حتى يكونوا أكثر جاهزية واستعدادًا لكأس العالم المقبلة».

وأكد كارتيرون أنّ المنتخب الفرنسي يمتلك جميع المقومات، التي تؤهله للمنافسة على لقب كأس العالم، مشيرًا إلى قوة الفريق في مختلف الخطوط على الرغم من وجود بعض المراكز التي قد لا تتمتع بالعمق ذاته الموجود في الدفاع أو الهجوم.

وزاد المدرب الفرنسي: «أعتقد أننا أقوياء جدًا في جميع المراكز، ربما لا يكون مركزا الظهيرين أو خط الوسط بالقوة نفسها التي يتمتع بها خط الدفاع أو اللاعبون الهجوميون، لكنني أشعر بأننا فريق فعّال جدًا وقوي للغاية، وجاهز للمنافسة حتى النهاية من أجل الفوز بلقب بطل العالم».

وبيّن: «لدينا الجودة والخبرة في مختلف الخطوط، وأعتقد أنّ المنتخب الفرنسي يمتلك كل المقومات التي تسمح له بالذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة على اللقب حتى آخر لحظة».

وعن فوز فرنسا على العراق في الجولة الثانية، أوضح كارتيرون أنّ المنتخب الفرنسي أثبت مجددًا قدرته على التعامل مع الظروف المختلفة، وتحقيق الانتصارات بأقل قدر من المعاناة.

وقال: «كانت مباراة خاصة أمام العراق، لأن اللاعبين اضطروا إلى الانتظار لمدة ساعتين قبل استئنافها وإنهائها، لكننا رأينا مرة أخرى أنه كما يحدث في كل كأس عالم، فإن كيليان مبابي حاضر بقوة ويؤدي دوره المعتاد».

واختتم: «أعتقد أننا سنشهد منافسة رائعة بين مبابي وليونيل ميسي مرة أخرى، ويبدو حاليًا أنّ منتخبي فرنسا والأرجنتين الأقوى في البطولة، فرنسا حققت فوزًا سهلًا على العراق، وأظهرت مرة أخرى قوتها وقدرتها المنافسة على اللقب».