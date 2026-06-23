رونالدو يكتب رقما موندياليا جديدا

سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، رقمًا قياسيًا جديدًا بصفته أول لاعب يسجل في 6 نسخ مونديالية بعدما منح البرتغال هدف التقدم أمام أوزبكستان لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 الثلاثاء.

وسجل الأسطورة البرتغالية «41 عامًا» هدفه التاسع في البطولة عند الدقيقة السادسة من عمر المواجهة أمام أوزبكستان كما اضاف ، هدف العاشر في الدقيقة 39.

ونجح رونالدو بالتسجيل في جميع النسخ الست التي شارك فيها، إذ يمتلك هدفًا في نسخة 2006 أمام إيران، و2010 أمام كوريا الشمالية، و2014 أمام غانا، وأربعة أهداف في نسخة 2018، بتسجيله ثلاثية أمام إسبانيا، وهدفًا ضد المغرب، فيما نجح بتسجيل هدف خلال بطولة 2022 أمام غانا.