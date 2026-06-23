لاتسيو يعيد جاتوزو بعد إخفاق إيطاليا نحو المونديال

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي عن تعيين جينارو جاتوزو لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد ثلاثة أشهر من إخفاقه مع المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، خلفًا لموريتسيو ساري.

ورحب النادي العاصمي، في بيان رسمي الثلاثاء، بالمدرب الجديد، مشيرًا إلى أنه يثق بأن خبرة واحترافية وروح جاتوزو القتالية ستساعد في تحقيق الأهداف الرياضية.

ويعود جاتوزو، ذو الـ 48 عامًا، إلى الدوري الإيطالي، البطولة التي ترك فيها بصمة كبيرة لاعبًا بقميص ميلان بين عامي 1999 و2012، إذ تُوِّج بلقب الدوري الإيطالي مرتين «2004 و2011»، كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين «2003 و2007».

لكن مسيرته التدريبية لم تبلغ حتى الآن نفس مستوى نجاحه لاعبًا، إذ سبق له تدريب ميلان، إلى جانب نابولي بين نوفمبر 2017 ومايو 2019، ثم مرسيليا بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024 دون تحقيق نتائج لافتة.

وكان جاتوزو قد استعاد بعض التوازن خلال قيادته المنتخب الإيطالي، محققًا ستة انتصارات في سبع مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يتلقى ضربة قاسية بالخسارة في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك «1ـ1 بعد التمديد، 4ـ1 بركلات الترجيح» في 31 مارس، ما حرم الـ «أتزوري» من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وعلى إثر ذلك، قدَّم استقالته من منصبه الذي تولاه في يونيو 2025.

ويصل جاتوزو إلى لاتسيو، وهو نادٍ عانى من تراجع واضح في النتائج، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع في الدوري الإيطالي، كما ظهر بصورة متواضعة في نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان.

ويشهد النادي أيضًا حالة من عدم الرضا لدى جماهيره التي قاطعت عددًا من المباريات على أرضه، احتجاجًا على ما تعده نقصًا في الطموح والاستثمار من قبل رئيس النادي ومالكه كلاوديو لوتيتو.

ومنذ عام 2024، غيَّر لاتسيو مدربه ثلاث مرات، مع ماركو باروني، ثم عودة ساري لفترة ثانية، وصولًا إلى جاتوزو.

وتشهد فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا حركة واسعة على مستوى المدربين، إذ يشمل التغيير إلى جانب لاتسيو أندية كبرى مثل نابولي وميلان وبولونيا وأتالانتا، إضافة إلى فيورنتينا وساسوولو.