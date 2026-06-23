حسن: صلاح قائد حقيقي.. وهدفنا الذهاب بعيدا

أشاد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والشقيق التوأم لحسام حسن، مدرب المنتخب، بدور محمد صلاح، قائد الفراعنة، واصفًا إياه بأحد أفضل لاعبي العالم، وقائد حقيقي، بعد مساهمته في الفوز التاريخي على نيوزيلندا 3ـ1 في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026 لكرة القدم.

سجل صلاح هدف الفراعنة الثاني وصنع الثالث للبديل محمود حسن «تريزيغيه» من ركلة ركنية في الفوز الأول على الإطلاق لمصر في نهائيات كأس العالم.

وقال إبراهيم حسن: «صلاح نجم عالمي، وأحد أفضل لاعبي العالم. يعرف جيدًا قيمة مدربه الفني، ويملك الثقة في أنه يساعده على تقديم أفضل ما لديه لمصلحة المنتخب».

وأضاف: «صلاح قائد حقيقي، ويدرك أن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب، ويساعد مدربه الفني وزملاءه على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى يصل الفريق إلى أفضل شكل ممكن».

وتابع: «ليس هناك فارق بين التأهل في المركز الأول أو الثاني أو حتى ضمن أفضل الثوالث، وهدفنا هو الذهاب لأبعد حد ممكن ولا يوجد حد لطموحاتنا».

وتحدث إبراهيم، الذي يرافق حسام في مسيرته، عن شقيقه قائلًا: «يستحق الإشادة. حسام يكمل ما بدأه المدربون المصريون العظماء، مثل محمود الجوهري، وحسن شحاتة، ويؤكد قدرة المدرب المصري على تحقيق إنجازات يعجز عنها المدربون الأجانب الذين لا يفهمون طبيعة اللاعب المصري. أتمنى أن يدعمه الجميع حتى نحقق المزيد».

وأشاد إبراهيم في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية بالتزام لاعبي المنتخب في المعسكر، كما أشاد بالوجود الجماهيري المصري في البطولة قائلًا: «جمهورنا ملأ المدرجات عن آخرها سواء في سياتل أو فانكوفر، وكان هذا أكبر دافع للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. نعدهم بالمزيد، ونبني فريقًا للمستقبل من الآن، والقادم سيكون أفضل».

وتلعب مصر، التي تتصدر المجموعة بأربع نقاط، مع إيران، الجمعة، في الجولة الثالثة بهدف التأهل إلى دور الـ32.

وقال حسن إن الجهاز الفني لا يفكر في هوية منافسه في دور الـ32، مضيفًا: «المهم التأهل عن المجموعة التي تعد صعبة للغاية. لا توجد مجموعة سهلة أو فريق ضعيف في كأس العالم».