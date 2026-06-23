إنجلترا وغانا.. موقعة اللحاق بركب التأهل

يطمح المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الساعي إلى وضع حدّ لصيام دام 60 عامًا عن الألقاب، إلى اللحاق بركب المتأهلين لدور الـ 32 في مونديال أمريكا الشمالية، عندما يلاقي غانا، مساء الثلاثاء، في بوسطن.

قدمت إنجلترا واحدة من أبرز العروض في البطولة بفوزها على كرواتيا 4ـ2 في مباراتها الافتتاحية، بعدما أظهرت رد فعل قويًا خلال الشوط الثاني.

لكن استقبال هدفين قبل الاستراحة لا يزال مصدر قلق، وقد يميل «الأسود الثلاثة» إلى الحذر، علمًا أن آخر مرة تلقوا فيها أكثر من هدفين تعود إلى خسارتهم أمام السنغال 1ـ3 في يونيو تجريبيًا في لندن.

ومع ذلك، يبدو أن المنتخب يمتلك القوة الهجومية الكافية للتعويض عن أي ثغرات دفاعية.

من جهته، استهل منتخب غانا مشواره أيضًا بفوز، لكنه جاء بصعوبة وأقل إقناعًا، بعدما تغلب في اللحظات الأخيرة على بنما 1ـ0، منهيًا سلسلة من ست مباريات من دون انتصار.

وتأمل «النجوم السوداء» أن يشكل هذا الفوز نقطة تحول، على الرغم من أن التاريخ لا يصب في مصلحتهم، إذ لم يسبق لهم الفوز في مباراتين ضمن دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى مرة واحدة.

ويزيد من صعوبة المهمة أنهم خسروا مبارياتهم الثلاث الأخيرة أمام منتخبات مصنفة ضمن العشرين الأوائل عالميًا، واستقبلوا هدفين في كل منها، قبل مواجهة إنجلترا، رابعة التصنيف العالمي.

وفي المجموعة ذاتها، تملك كرواتيا، وصيفة بطلة نسخة 2018، وثالثة النسخة الأخيرة، فرصة تعويض سقوطها أمام إنجلترا عندما تلاقي بنما لإنعاش آمالها قبل ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة.