الفتح ينهي ارتباطه بديلجادو

أنهت إدارة نادي الفتح العلاقة التعاقدية مع الرأس الأخضري ويسلي ديلجادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد توقيع مخالصة مالية معه، الثلاثاء.

وأوضح النادي الأحسائي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن اتفاقية إنهاء العلاقة تمت بالتراضي بين الطرفين، وتضمنت تقديم اللاعب تعويضًا ماليًا للنادي، مقابل إنهاء العقد وتسوية كافة الالتزامات المالية المترتبة بين الجانبين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وعبرت إدارة الفتح عن شكرها للاعب على ما قدمه خلال فترة تمثيله للفريق، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة.

وانضم الرأس الأخضري ديلجادو «22 عامًا» إلى صفوف الفتح في صيف 2025، ومثّل الفريق خلال 26 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل هدفين وصنع ثلاثة.