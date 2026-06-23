رونالدو يبدأ بثنائية.. والبرتغال تكتسح الأوزبك

اقترب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم من حسم تأهله إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعدما قاده الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى فوز كاسح على أوزبكستان 5ـ0 الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ11.

وافتتح رونالدو التسجيل «6» وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في النهائيات « 41 عامًا و138 يومًا» بعد الكاميروني روجيه ميلا «42 عامًا و39 يومًا»، قبل أن يضيف نونو مندش الثاني من ركلة حرة مباشرة «17».

وسجل رونالدو الهدف الثالث لمنتخب بلاده «39» فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال في كأس العالم «9»، قبل أن يضيف الأوزبكي عبد القادر خوسانوف الهدف الرابع بالخطأ في مرماه «60»، والبديل رافايال لياو الخامس «87».

وعوض المنتخب البرتغالي من خلال هذا الفوز تعثره بالتعادل أمام الكونغو 1-1 في الجولة الأولى رافعًا رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا.

في المقابل، تلقى المنتخب الأوزبكي الخسارة الثانية تواليًا، وبذلك ظل في قاع المجموعة دون نقاط.