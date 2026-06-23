«لا تحسبها.. احسمها».. رابطة الأولى تدعم الأخضر بحملة جماهيرية

أطلقت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مباراته الحاسمة أمام الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

ودشنت الرابطة عبر الحساب الرسمي لدوري يلو على منصة «إكس» وسم «#لاتحسبها_احسمها» دعمًا للأخضر في مهمته المونديالية المقبلة.

ويحمل الوسم رسالة واضحة بضرورة التركيز على الفوز وانتزاع بطاقة التأهل مباشرة، والدخول إلى اللقاء بعقلية الحسم، بعيدًا عن انتظار لعبة الحسابات المعقدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات نوعية لدعم المنتخب السعودي، في إطار دور الرابطة المجتمعي، وتحفيزًا للجماهير على مؤازرة الأخضر والالتفاف حوله.

ودعت الرابطة جماهير الأندية السعودية كافة إلى توحيد الصفوف خلف المنتخب، وتقديم نموذج جديد من الالتفاف الوطني الذي اعتادت عليه الجماهير السعودية في المناسبات الكبرى، مؤكدة أن دعم الأخضر مسؤولية وطنية تتجاوز الانتماءات والألوان.

ويدخل «الصقور» المباراة بشعار «لا بديل عن الفوز»، في ظل احتلالهم المركز الرابع بنقطة واحدة، بينما يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن أوروجواي والرأس الأخضر.