ماسكاريل.. ثاني أجانب الخليج

أعلن نادي الخليج، الثلاثاء، تعاقده مع الإسباني عمر ماسكاريل لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وأصبح ماسكاريل «33 عامًا» ثاني اللاعبين الأجانب المنضمين إلى صفوف الفريق الخلجاوي في الصيف الجاري بعد المدفع المالي كيكي كوياتي.

ويملك ماسكاريل مسيرة احترافية مميزة في الملاعب الأوروبية، إذ تدرج في أكاديمية ريال مدريد الإسباني، وخاض تجارب احترافية مع عدد من الأندية البارزة في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، من بينها ريال مدريد كاستيا، ديربي كاونتي الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت وشالكة الألمانيان، وإلتشي الإسباني، وآخرها ريال مايوركا الإسباني، كما يمثل منتخب غينيا الاستوائية على الصعيد الدولي.

وخاض ماسكاريل 39 مباراة بقميص ماريوكا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسجل هدفين، وصنع مثلها ونال 5 بطاقات صفراء حسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.