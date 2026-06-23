استثناء علمي السعودية والعراق من مراسم المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة لقدم «فيفا» استثناء السعودية والعراق من مراسم وضع علم الدولة على أرض الملعب خلال الأنشطة التي تسبق مباريات كأس العالم، لوجود لفظ الجلالة في علمي الدولتين.

وخلال مباريات المونديال بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تُرفع أعلام ضخمة للمنتخبين المتباريين في كل نصف ملعب وتوضع على الأرض، بينما يصطف اللاعبون بالقرب من دائرة المنتصف لترديد النشيد الوطني.

لكن عندما يلعب منتخبا السعودية والعراق، سيرفع علميهما فوق أرض الملعب، مما يضمن استمرار الاحتفالات التي تسبق المباراة مع احترام الخصوصية العقائدية للنصوص الدينية المكتوبة على العلمين.

وقال متحدث باسم «فيفا» في تصريح صحافي: «في إطار التحسينات التي أُدخلت على حفل افتتاح كأس العالم 2026، يتم تطبيق شكل جديد للمراسم تركز بالأساس على إرضاء المشجعين».

وأضاف: «عند تنظيم هذه الاحتفالات، عملنا عن كثب مع المنتخبات المشاركة لتلبية الطلبات المعقولة بشأن المراسم».