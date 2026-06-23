القادسية يطرح الطقمين الأساسي والاحتياطي

كشف نادي القادسية عن طقميه الأساسي والاحتياطي للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2026-2027 بالتعاون مع العلامة التجارية العالمية أديداس، الشريك الرسمي خلال التدشين في متجر النادي الثلاثاء.

وأوضح النادي أن الطقمين الجديدين مستلهمان من ألوان وهوية القادسية العريقة، في تصميم يجمع بين الإرث التاريخي للنادي والرؤية المستقبلية التي يتبناها، بما يعكس مكانته المتنامية وطموحاته داخل الملعب وخارجه، مشيرًا إلى أن القميص الأساسي باللون الأحمر مع خطوط أديداس الثلاثة باللون الأصفر يعكس شغف القادسية وطموحه وإرثه العريق، أما القميص الاحتياطي، فيتميز بتصميم أبيض أنيق مع ياقة بولو حمراء وخطوط أديداس الثلاثة باللون الأحمر، في مزيج يجمع بين الأناقة العصرية وهوية النادي الأصيلة.

وأضاف النادي الشرقي أن تصميم الطقمين يعكس رؤية مشتركة بين القادسية وأديداس لتقديم منتجات تجمع بين الأداء الرياضي العالي والتصميم المميز، بما يلبي تطلعات اللاعبين والجماهير على حد سواء، موضحًا أن الأطقم الجديدة ستتوفر عبر متجر القادسية الإلكتروني، ومتاجر نادي القادسية، ومتجر أديداس العربي الإلكتروني، إضافة إلى متاجر أديداس في الخبر، والرياض وجدة.