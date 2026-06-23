اجتمع مع اللاعبين ودرس أخطاء إسبانيا.. دونيس يغيّر الأخضر

يتجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى إجراء تغييرات تكتيكية وفنية على تشكيلته الأساسية، التي ستخوض مواجهة الرأس الأخضر المقبلة، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن دونيس يعتزم تغيير طريقة اللعب عبر الاعتماد على أربعة مدافعين في الخط الخلفي، إلى جانب إجراء تعديلات على أكثر من اسم في التشكيلة الأساسية مقارنة بالمواجهة الماضية أمام إسبانيا.

وعقد المدرب اليوناني اجتماعًا فنيًا عبر الفيديو مع اللاعبين، استعرض خلاله أبرز الأخطاء التي ارتكبها الأخضر خلال مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026، التي انتهت بالخسارة بأربعة أهداف دون مقابل، إلى جانب مناقشة أسبابها.

ويستعد الأخضر لملاقاة منتخب الرأس الأخضر، فجر السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسط حاجة ماسة لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام الأوروجواي 1ـ1، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا 4ـ0، ما جعله مطالبًا بحصد النقاط الثلاث في المواجهة الأخيرة لحسم بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.