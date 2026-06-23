القادسية يطلب القحطاني

تلقى محمد القحطاني، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، عرضًا رسميًا من القادسية للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما أبدى الخلود اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة. وأوضحت المصادر ذاتها أن القحطاني لا يزال يرتبط بعقد مع الهلال يمتد حتى صيف العام المقبل، ما يجعل أي خطوة تخص مستقبله مرتبطة بموافقة الإدارة الهلالية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصادر نفسها، لا يدخل اللاعب ضمن الخيارات الفنية للإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، بعد التقرير الفني الذي رفعه بشأن احتياجات الفريق وقائمة اللاعبين للموسم الجديد.

وأضافت المصادر أن إدارة الهلال تدرس العروض والخيارات المتاحة الخاصة باللاعب، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويعد القحطاني من خريجي الفئات السنية في الهلال، وسبق له تمثيل الفريق الأول في عدد من المباريات المحلية والقارية خلال المواسم الماضية.

وكان القحطاني قد أعير الموسم الماضي إلى نادي التعاون.