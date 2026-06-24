أمريكا تخفف قيود دخول المنتخب الإيراني

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم، مما يتيح له دخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة.

وكان يُسمح للمنتخب سابقًا بالدخول قبل يوم واحد فقط من المباراة، وهو ما دفع مدرب المنتخب إلى وصفه بأنهم الأكثر تعرضًا للاضطهاد في البطولة برمتها.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن: «بالنسبة للمباراة الثالثة للمنتخب الإيراني في سياتل يوم 26 يونيو، سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من المواجهة».

وأضاف: «سيظل على المنتخب مغادرة الولايات المتحدة في اليوم الذي تنتهي فيه المباراة. وتبقى الإجراءات والبروتوكولات الأمنية العامة كما هي. ونحن ملتزمون بتوفير بطولة آمنة قدر الإمكان للاعبين والطاقم والجماهير على حد سواء».

ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمنتخب الإيراني حتى الآن على طلبات التعليق.

وعبرت إيران قبل أيام عن عزمها التقدم بشكوى إلى «فيفا» بشأن قيود السفر المفروضة على المنتخب، إذ يضطر إلى الانتقال من مقر سكنه في مدينة تيخوانا بالمكسيك قبل يوم واحد من مبارياته في الولايات المتحدة.

ويحتل المنتخب المركز الثاني بنقطتين في المجموعة السابعة، التي تتصدرها مصر بأربع نقاط، فيما تأتي بلجيكا ثالثة بنقطتين، ثم نيوزيلندا بنقطة واحدة.