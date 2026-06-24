اليابان الهادئة تخطط على حصار الهجوم السويدي

يخطط المنتخب الياباني الأول لكرة القدم لمراقبة اليابان المهاجمين السويديين ألكسندر إيزاك وفيكتور جوكريش في المباراة الختامية بالمجموعة السادسة بكأس العالم الخميس المقبل، على ملعب «دالاس» بولاية تكساس، حيث يتنافسان على ضمان التأهل إلى دور الـ 32.

وتباينت تجارب المنتخبين حتى الآن، فاليابان بدت هادئة وواثقة في مباراتيها أمام هولندا تونس، في حين بدأت السويد بشكل أكثر من رائع قبل أن تنهار تمامًا في الجولة الثانية. وبغض النظر عما سيحدث في المباراة الأخرى ، فإن فوز أي منهما سيضمن لهما احتلال المركز الثاني على الأقل. وسيواجه المتصدران نظيريهما من المجموعة الثالثة في دور 32، حيث تتنافس البرازيل والمغرب وإسكتلندا.

وسجلت السويد التي تعاني من ثغرات دفاعية، 17 هدفا لكنها استقبلت 19 منذ أن تولى المدرب الإنجليزي جراهام بوتر مهامه خلفا لجون دال توماسون في أكتوبر الماضي، في ختام مشوار تصفيات بائسة ولم تنقذها سوى انتصارات الملحق على أوكرانيا وبولندا. ومع ذلك، بوجود إيزاك وجوكريش في الهجوم، فإن المنتخب قادر على تسجيل أهداف أكثر مما يستقبل.

وقال المدافع الياباني شوجو تانيجوتشي في تصريحات صحافية بعد حصة تدريبية أخيرة :«إنهما بلا شك من أقوى المهاجمين في هذه البطولة. علينا أن نزعجهم ونجعل أوقاتهم صعبة.. يجب أن يشعروا بأننا قريبون منهم في كل لحظة».

وتحتل اليابان المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بعد تعادلها مع هولندا وفوزها الساحق 4-0 على تونس، وقد يجري مدربها هاجيمي مورياسو تغييرات في تشكيلته، بعد أن استخدم بالفعل 22 لاعبًا من أصل 26 خلال البطولة.

أما السويد، فستسعى جاهدة لاستعادة التوازن بعد أن أعقب فوزها الافتتاحي 5-1 على تونس هزيمة بالنتيجة نفسها أمام هولندا، التي بدت قادرة على التسجيل متى شاءت في مواجهة دفاع لم يكن مرتاحًا على الإطلاق.

وبعد التحول من تشكيلة دفاعية بثلاثة لاعبين إلى أربعة خلال تلك الهزيمة أمام هولندا، قد بوتر بعض التعديلات الطفيفة، لكن من غير المرجح إجراء تغييرات جذرية، على الرغم من المساهمة القوية التي قدمها الجناح أنتوني إيلانجا بعد دخوله من مقاعد البدلاء.