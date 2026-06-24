بسبب وفاة والدته.. فرنسا تخسر ديشامب أمام النرويج

يغيب ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن المباراة الثالثة في كأس العالم أمام النرويج بسبب وفاة والدته، واضطراره لحضور جنازتها.

وأعلن الاتحاد المحلي للعبة في بيان الثلاثاء، أن المدرب لن يتمكن من الإشراف على التدريبات قبل مباراة النرويج، كما لن يكون حاضرًا على مقاعد البدلاء الجمعة في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة التاسعة.

وفي غيابه، سيتولى مساعده جي ستيفان قيادة المجموعة إلى حين عودته إلى المعسكر الأساسي للمنتخب الفرنسي في والثام بماساتشوستس.

وضمنت فرنسا تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم بعد فوزها على السنغال 3-1، والعراق 3-0، وستسعى إلى إنهاء دور المجموعات في الصدارة عندما تلاقي النرويج التي يقود خط هجومها إيرلينج هالاند في فوكسبورو.