كانافارو: رونالدو يحتاج سنتيمترا واحدا حتى يميتك

أثنى الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب المنتخب الأوزبكي الأول لكرة القدم، على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما سجل ثنائية في فوز منتخب بلاده 5-0 الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026.

وقال كانافارو المتوّج مع منتخب بلاده قائدًا بمونديال 2006، في مؤتمر صحافي بعد نهاية اللقاء: «اللاعبون يلعبون من أجله. يبحثون عنه ويمنحونه الكرة، وهو يتمتع دائمًا بتحركات ممتازة، وكمدافع، عليك أن تكون شديد الذكاء للبقاء قريبًا منه، لأنك إذا منحته سنتيمترًا واحدًا داخل المنطقة فأنت ميت».

وردّ رونالدو «41 عامًا» مهاجم النصر السعودي على الانتقادات التي طالته بعد مباراته الأولى المخيبة أمام الكونغو الديمقراطية (1-1)، من خلال تسجيله الهدفين الأول والثالث.

وقال كانافارو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: «يعتقد كثيرون أن اللعب في آسيا، كما يفعل كريستيانو، هو مضيعة للوقت، على العكس، تأتي إلى كأس العالم وتُظهر أنه في سن 41 ما زال متعطشًا. ميسي يلعب في الدوري الأمريكي وما زال يواصل كتابة التاريخ بعد كأس العالم. لم تعد كرة القدم محصورة في أوروبا فقط».

وأضاف المدرب الإيطالي: «رونالدو محترف كبير. قلت له لماذا لا تواصل اللعب لعدة أعوام أخرى؟».

وأعرب المدرب عن فخره بلاعبيه، وأوضح: «رأيتهم يشعرون بالخوف ورأيتهم يمرون بصعوبات، لكنهم لم يستسلموا ولو لثانية. حتى عندما كانت الكرة بحوزتهم، حاولوا التفكير واللعب، وليس الاكتفاء بالدفاع. بالنسبة لي، هذا أمر مهم جدًا».

وتخوض أوزبكستان التي خسرت أمام كولومبيا 1-3 في بداية البطولة، نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.