الجولة الأخيرة تشهد نصف انتصارات الأخضر

منحت الجولة الثالثة، الختامية لدور المجموعات، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نصف عدد انتصاراته في بطولة كأس العالم التي لعب ست نسخ سابقة منها، ويخوض حاليًا السابعة.

ويتواجه «الصقور» في الجولة الثالثة من مجموعتهم ضمن النسخة الجارية مع الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، بعدما تعادلوا 1ـ1 مع أوروجواي، وخسروا 0ـ4 أمام إسبانيا على الترتيب.

واختتم «الأخضر» مجموعته في نسختي «أمريكا 1994» وروسيا «2018» بانتصار.

وعلى أرض أمريكا، هزم بلجيكا ضمن الجولة الأخيرة بهدف مارادوني لنجمه سعيد العويران وتأهل إلى دور الـ 16 الذي خسر فيه 1ـ3 أمام السويد.

أمّا في روسيا، فجمعته الجولة الأخيرة بالمنتخب المصري في مباراة تحصيل حاصل لكليهما، واستطاع الفوز 2ـ1 بفضل هدفين سجلهما سلمان الفرج، وسالم الدوسري، قائده الحالي.

في المقابل، تعادل خلال الجولة الختامية مرة واحدة عام 1998 على أرض فرنسا، بهدفين لمثلهما أمام جنوب إفريقيا، وسجّل ثنائيته سامي الجابر ويوسف الثنيان.

وفي ثلاث نسخ أخرى لعبها، أنهى المنتخب مجموعته بخسارة، أولاها عام 2002 أمام إيرلندا بثلاثية دون رد.

وخسر أمام إسبانيا بهدف نظيف في الجولة الختامية عام 2006، وبنتيجة 1ـ2 أمام المكسيك في آخر مباريات مجموعته ببطولة كأس العالم الماضية «قطر 2022».

وفي المجمل حقق الأخضر 4 انتصارات من أصل 21 مباراة خاضها على مدى 7 نسخ من كأس العالم.

ويحتاج المنتخب إلى الفوز على الرأس الأخضر من أجل الصعود ثانيًا، أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثمانية المخصّصة لأصحاب المركز الثالث.