بعد 43 عاما.. كلارك يحلم بالعودة إلى «أزتيكا»

يتطلع ستيف كلارك، مدرب المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، بفارغ الصبر إلى احتمال العودة إلى ملعب «أزتيكا» الشهير بمكسيكو سيتي، الذي سجل فيه هدفًا عام 1983، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة بكأس العالم الأربعاء.

وتخوض إسكتلندا صاحب النقاط الثلاث، المواجهة، في ميامي على أمل الوصول إلى أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخها. ومع تصدر البرازيل والمغرب جدول الترتيب بأربع نقاط، فإن الحصول على المركز الثالث قد يتيح لها السفر إلى المكسيك لخوض مباراتها التالية ضد منتخبها.

وقال كلارك في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «لم ينجح المنتخب قط في تجاوز مرحلة المجموعات. لذا إذا تمكنا من أن نكون أول من يفعل ذلك فسيكون هذا بالطبع أمرًا مميزًا للغاية».

وأضاف: «أود العودة إلى ملعب أزتيكا لأنني لعبت هناك في كأس العالم تحت 20 عامًا منذ زمن بعيد جدًا عندما كنت شابًا يتمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة، وتمكنت من تسجيل هدف الفوز الوحيد على المكسيك، لذا إذا تحقق ذلك، فسيتعين علينا تكرار الإنجاز».

لكن أولًا، أشار كلارك إلى أن لاعبيه يجب أن يخوضوا مباراة صعبة أمام البرازيل التي تتميز بأدائها الهجومي القوي وقال: «أظهروا في المباريات التي خاضوها حتى الآن في هذه البطولة أنهم يمكن أن يشكلوا تهديدًا كبيرًا.. أنا متأكد من أنهم يتوقعون الوصول على الأقل إلى نصف النهائي».

وقد تشهد مواجهة إسكتلندا عودة نيمار إلى صفوف البرازيل بعد أن أبعدته الإصابات عن أول جولتين. وعلق كلارك: «بالطبع، بلا شك، إنه أحد نجوم العصر الحديث.

أعتقد أنه، حال دخوله من مقاعد البدلاء، قد يمنح المنتخب دفعة معنوية لأن الجماهير ستشعر بالحماس عند دخوله، فهو شخصية أيقونية للغاية».

من جانبه، قال أندي روبرتسون، قائد المنتخب الإسكتلندي، إن نيمار ليس التهديد الوحيد، إذ أشار إلى الخطورة التي قد يشكلها فينيسيوس جونيور وجابرييل مارتينيلي وإندريك: «لديهم الكثير من المواهب للاختيار من بينها، حتى لو نظرنا إلى اللاعبين الذين غابوا عن تشكيلة البرازيل والذين بقوا في الوطن».

وأضاف: «علينا فقط أن نستعد لنبذل قصارى جهدنا، لأننا نعلم أن لديهم لاعبين متميزين في كل مركز. ونعلم أنه إذا اضطروا إلى إجراء تبديلات، فسيدخل لاعبون متميزون الملعب».