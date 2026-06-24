الخسارة ممنوعة.. بنما وكرواتيا تبحثان عن طوق النجاة

يصطدم المنتخب البنمي الأول لكرة القدم بنظيره الكرواتي، الثلاثاء، على ملعب تورونتو، في مباراة لا يمكن لأي من الطرفين تحمّل خسارتها، إذ قد يكون التأهل لأدوار خروج المغلوب على المحك، نظرًا لاعتمادها على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة 12، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين إنجلترا وغانا.

ولا تزال بنما، التي خسرت مباراتها الافتتاحية أمام غانا، تبحث عن انتصارها الأول على الإطلاق في كأس العالم، وتواجه مهمة شاقة للصعود من المجموعة.

وظهرت بنما بشكل قوي في الشوط الأول من مباراتها الافتتاحية، إذ استحوذت على الكرة وبدت قريبة من هز الشباك، لكنها فقدت التركيز الدفاعي لتتلقى خسارة مؤلمة 0-1، بعدما سجل كاليب ييرينكي لاعب غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ولتخطي عقبة كرواتيا، ستحتاج بنما على الأرجح إلى أن يكون مهاجموها أكثر حسمًا في الثلث الهجومي الأخير مقارنة بما كانوا عليه أمام غانا.

وانتهت مشاركة بنما الأولى في كأس العالم عند دور المجموعات في نسخة 2018. وحسمت تأهلها للنسخة الحالية الموسعة التي تضم 48 فريقًا في الجولة الأخيرة من التصفيات.

أما كرواتيا فخسرت 2-4 أمام إنجلترا في ملعب دالاس، وهي نتيجة قال المدرب زلاتكو داليتش إنها لم تترك لهم أي مجال للخطأ.

ولم تغب كرواتيا، منذ تحقيقها المركز الثالث في ظهورها الأول عام 1998، سوى عن نسخة 2010. وصعدت إلى منصة التتويج في آخر نسختين، إذ كانت الوصيف خلف فرنسا في 2018، وحصدت المركز الثالث في 2022.

ومن المرجح أن يقود بيتار موسى تشكيلة المنتخب الذي تأهل للبطولة بسجل خالٍ من الهزائم في التصفيات.

الشرح: