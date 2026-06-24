عبد العال: «الفراعنة» الأقوى في المجموعة.. وبلجيكا أسهل من نيوزيلندا

وصف المصري رضا عبد العال، نجم كرة القدم المعتزل، منتخب بلاده بالأقوى في مجموعته ضمن الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن «الفراعنة» كانوا قريبين من تحقيق الفوز في مباراة بلجيكا، قبل أن يحققوا انتصارًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

وأوضح لـ«الرياضية» عبد العال أنّ مواجهة بلجيكا كانت أسهل نسبيًا من مباراة نيوزيلندا، مضيفًا أنّ الأداء في الشوط الأول أمام نيوزيلندا لم يكن جيدًا، بينما تحسن بشكل كبير في الشوط الثاني بفضل الاستحواذ والتمرير والتحكم في مجريات اللعب.

وأرجع عبد العال نجاح منتخب بلاده في تسجيل ثلاثة أهداف خلال مواجهة نيوزيلندا إلى تحسن الأداء الجماعي، إلى جانب وجود عناصر مؤثرة مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وزيكو، مشيرًا إلى أنّ المنتخب يمتلك إمكانيات تؤهله لمواصلة النتائج الإيجابية.

وعن حظوظ «الفراعنة» في بلوغ الدور الثاني من المونديال، رد عبد العال قائلًا: «المنتخب المصري كان مرشحًا منذ البداية للتأهل من المجموعة، والمنتخبات المنافسة أقل من المتوقع»، مؤكدًا أنّ منتخب بلاده يمتلك الأفضلية الفنية مقارنة بمنتخبات مجموعته.

وشدد عبد العال على أهمية مباراة إيران المقبلة، مؤكدًا أنه في حال لعب المنتخب بنفس مستوى الشوط الثاني أمام نيوزيلندا، فسيكون قادرًا على تحقيق الفوز، مطالبًا الجهاز الفني بضرورة إجراء تدوير في التشكيل للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب الإجهاد البدني في الأدوار المقبلة.

وفيما يتعلق بالمنتخب السعودي، أشار رضا عبد العال إلى أنّ زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي أثرت على ظهور اللاعبين المحليين بشكل واضح، مقارنة بأعوام سابقة كان فيها الاعتماد أكبر على العناصر الوطنية، لافتًا إلى أنّ ذلك انعكس على مستوى المنتخب في الفترة الأخيرة.

وعن المرشحين للفوز بلقب كأس العالم، رد عبد العال قائلًا: «الحكم ما زال مبكرًا في الوقت الحالي، ومن الأفضل الانتظار حتى تتضح معالم المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية قبل إطلاق التوقعات النهائية».