بعد شوط بلا تسديدة.. السلبية تخيم على إنجلترا وغانا

تعادل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الغاني من دون أهداف، فجر الأربعاء، في بوسطن، ضمن ثاني جولات المجموعة الـ 12 من كأس العالم، مقتربين من التأهل إلى دور الـ 32.

وكانت إنجلترا فازت على كرواتيا 4ـ2 افتتاحًا، فيما حققت غانا الانتصار على بنما 1ـ0، وبعد تعادلهما رفع كل منهما رصيده إلى أربع نقاط.

ولا يزال المنتخب الإنجليزي، المصنف الرابع عالميًا، يبحث عن لقب مونديالي ثانٍ بعد الوحيد عام 1966 على أرضه، فيما بلغت غانا، المصنفة 73، ربع نهائي 2010 في أفضل مشوار لها على مدى أربع مشاركات سابقة.

وأجرى المدرب الألماني توماس توخيل تغييرين على تشكيلة إنجلترا، بإشراك جيد سبينس ومارك جيهي بدلًا من نيكو أورايلي وجون ستونز في الدفاع.

وشهدت تشكيلة غانا أربعة تعديلات، بينها تغيير في حراسة المرمى مع إشراك بنجامين أساري بدلا من لورنس أتي-زيجي المصاب.

وعلى ملعب جيليت في بوسطن وأمام 63 ألف متفرج، بدأ توماس بارتي في خط وسط غانا، ليلعب مباراته الأولى في هذه النسخة، بعد منعه من دخول كندا لخوض المباراة الافتتاحية، على خلفية اتهامات بالاغتصاب في بريطانيا.

وخلا الشوط الأول من أي تسديدة على المرميين في سابقة خلال النسخة الجارية.

وحصلت إنجلترا على أخطر فرصها في الدقيقة 86، عندما لعب البديل نيكو أورايلي رأسية ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى هاري كين الذي سددها عاليًا.