رونالدو.. رقم جديد في موسوعة غينيس

احتفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، بالرقم القياسي الذي حققه كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 نسخ متتالية من كأس العالم.

وسجل قائد النصر السعودي هدفين الثلاثاء في الفوز 5-0 على أوزبكستان، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الحادية عشرة لمونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة السادسة، وأصبح كذلك ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في النهائيات، عن عمر 41 عامًا و138 يومًا، خلف الكاميروني روجيه ميلا «42 عامًا و39 يومًا».

وأحرز رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 39، وتخطى به أوزيبيو، الأسطورة البرتغالية صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كأس العالم «9».

وبهدفيه في شباك أوزبكستان، رفع رونالدو رصيده إلى 145 هدفًا دوليًا، من بينها عشرة في نهائيات كأس العالم «2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026».

وتحتفظ موسوعة غينيس بالعديد من الأرقام القياسية لرونالدو، ومنها أكبر عدد من الأهداف الدولية، متجاوزًا حاجز الـ140 هدفًا.

وكذلك أكثر عدد من المشاركات الدولية في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا حاجز 220 مباراة مع المنتخب البرتغالي، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا كأول لاعب يسجل 100 هدف، وأكثر من سجل أهدافًا وصنعها في تاريخ البطولة.