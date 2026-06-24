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الصافرات تهاجم بارتي.. ومدافع إنجلترا يرفض مصافحته

توماس بارتي، لاعب وسط غانا، يتجادل مع الحكم خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره الإنجليزي، فجر الأربعاء، ضمن منافسات كأس العالم، فيما يظهر سبينس على يمينه (الفرنسية)
فوكسبورو ـ رويترز 2026.06.24 | 02:25 am

عبّرت جماهير ​المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم عن مشاعرها بوضوح تجاه توماس بارتي، لاعب وسط غانا، خلال مواجهة الطرفين، فجر الأربعاء، ضمن منافسات كأس العالم، عندما أطلقت صيحات استهجان عند لمسه الكرة في ‌الدقائق الأولى، فيما أظهر مقطع فيديو أن ​جيد سبينس، مدافع إنجلترا، ⁠رفض مصافحته قبل البداية.
وأثارت مشاركة بارتي في البطولة جدلًا واسعًا، إذ يواجه لاعب أرسنال السابق سبعة اتهامات بالاغتصاب واتهامين ⁠بالاعتداء الجنسي في بريطانيا. ونفى ‌بارتي ‌هذه الادعاءات.
وأظهرت لقطات ​مصورة عبر ‌وسائل التواصل الاجتماعي أن ‌سبنس، مدافع توتنام هوتسبير، تجنب مصافحة اللاعب عقب عزف السلام الوطني للبلدين.
وتعرض ‌بارتي الذي يلعب لفياريال الإسباني حاليًا لصيحات استهجان كلما تسلم الكرة.
وغاب لاعب الوسط عن مباراة غانا الافتتاحية التي ⁠فازت فيها ⁠1ـ0 على بنما في تورونتو بعدما رفضت كندا منحه تأشيرة دخول، فيما جاءت مشاركته الأولى أمام إنجلترا.
وانتهت مباراة المنتخبين الإنجليزي والغاني بالتعادل السلبي ليرفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط قبل آخر جولات المجموعة الـ 12.


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