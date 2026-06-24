بوشل: هدفنا التأهل.. ولن نلتفت إلى الانتقادات

أكد نواف بوشل، ظهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبي «الأخضر» للتكيُّف مع أي منظومة دفاعية يعتمدها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس في كأس العالم.

وفي تصريحات إعلامية قبيل الحصة التدريبية فجر الأربعاء قال: «مباراة إسبانيا مرت بخيرها وشرها، وتركيزنا على القادم، وفالنا التوفيق وتحقيق النتيجة المطلوبة أمام الرأس الأخضر وإسعاد الجماهير».

ورفض التعليق على الانتقادات الموجهة للمنتخب موضحًا: «نحن لا نرد على الانتقادات، ردّنا فقط يكون في الملعب لإسعاد الجماهير وتحقيق المطلوب».

وشدَّد على معالجة الجهاز الفني الأخطاء التي حدثت خلال لقاء الخسارة 0ـ4 أمام إسبانيا حتى لا تتكرر مجددًا.

وعمّا إذا كان التنويع بين اللعب بثلاثة وأربعة مدافعين يسبب ارتباكًا لعناصر الخط الخلفي قال: «اللاعب الدولي يتميز بالمرونة ويستطيع التكيف مع أي تكتيك، وهي اختيارات فنية نحترمها ونقدرها ونتأقلم معها».

واختتم: «منذ البداية هدفنا هو التأهل بصرف النظر عن ترتيب النتائج في المجموعة».

وبدأ الأخضر مشواره بالتعادل مع أوروجواي 1ـ1 قبل الخسارة برباعية من إسبانيا، فيما يختتم المجموعة بملاقاة الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.