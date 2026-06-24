كولومبيا تتسلح بالسرعة في مواجهة تماسك الكونغو

يسعى المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم إلى مواصلة انطلاقته الناجحة في كأس العالم لكرة القدم عندما يواجه الكونغو الديمقراطية الأربعاء، في مباراة يخطط من خلالها إلى ضمان التأهل إلى دور الـ 32، خاصة بعد فوز البرتغال بخماسية نظيفة على أوزبكستان قبل ساعات.

لكن كولومبيا ستتوخى الحذر أمام منافس أربك البرتغال في مباراته الأولى، ويتمتع بقدرة كبيرة على شن الهجمات المرتدة ومع أسلوب دفاعي متماسك.

واستهلت كولومبيا مشوارها في المجموعة الحادية عشرة بفوزها 3-1 على أوزبكستان، إلا أن المباراة تضمنت شوطًا ثانيًا صعبًا كشف فيه المنافس عن نقاط ضعف سيسعى المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو جاهدًا إلى معالجتها.

وسيقع العبء الأكبر في المباراة على عاتق لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي سجل ‌هدفًا وقدم تمريرة ‌حاسمة ضد أوزبكستان. كما يأمل لورينزو في أن يكون للقائد خاميس رودريجيز تأثير أكبر بخبرته، إذ لعب دورًا أقل في الفوز الافتتاحي، حيث اعتمدت كولومبيا في كثير من الأحيان على سرعة دياز وانطلاقاته المباشرة خلف دفاع المنافس.

أما الكونغو فتدخل المباراة بثقة بعد أن حققت تعادلًا مفاجئًا 1-1 أمام البرتغال في أول مباراة لها في كأس العالم منذ أكثر من نصف قرن، إذ كانت آخر ⁠مشاركة لها في البطولة باسم زائير عام 1974.

وسجل يوان ‌ويسا أول هدف للبلاد في كأس ‌العالم، فيما أبهر المنتخب الذي يقوده المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر الجميع بانضباطه الدفاعي وقدرته على شن هجمات ‌مرتدة سريعة ضد أحد المرشحين للفوز بالبطولة.

من المرجح أن تلعب الكونغو بأسلوب دفاعي متماسك مثلما فعلت أمام البرتغال، والتي يمثل هجومها تحديًا مختلفًا، لكن سلبياتها الدفاعية أمام أوزبكستان قد تمنح بعض الجرأة.

وحذر لورينزو بعد الفوز في المباراة الأولى من أن أسلوب الكونجو المباشر سيشكل اختبارًا صعبًا. وقال: «يعتمدون بشكل أكبر على التحولات الهجومية، عبر التمريرات الطويلة والهجمات المرتدة السريعة. ستكون مباراة ⁠صعبة للغاية بالنسبة ⁠لنا».

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن هيمنة كولومبيا على الاستحواذ أمام أوزبكستان أثرت أحيانًا سلبًا عليهم، إذ لا يزال يتعين على لاعبيه أن يكونوا أكثر دقة في الثلث الأخير من الملعب. وأوضح: «في بعض الأحيان، دفعنا الإفراط في الاستحواذ إلى التراجع ولم يتمكن أحد من إنهاء الهجمة. كنا نفتقر لذلك قليلًا».

ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد كولومبيا من الدعم القوي في المدرجات بعد أن حول آلاف المشجعين الذين ارتدوا القمصان الصفراء ملعب «أزتيكا» بمكسيكو سيتي إلى ملعبهم خلال المباراة الأولى.