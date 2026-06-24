آل حجي: طوينا صفحة إسبانيا.. ومواجهة الرأس الأخضر نهائي

أقرّ علاء آل حجي، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بارتكاب اللاعبين أخطاءً يعمل الجهاز الفني على معالجتها بعد الخسارة برباعية أمام إسبانيا، واصفًا مباراة الرأس الأخضر المقبلة بأنها مثل النهائي.

وقبل انطلاق التدريبات فجر الأربعاء قال في تصريحات إعلامية: «نحاول طي صفحة المباراة الماضية والتركيز على اللقاء المقبل. هو بمثابة نهائي، وعازمون على الفوز به والتأهل».

وأضاف: «راجعنا أخطاءنا، والمدرب يعمل على معالجتها، ولا بد من التركيز لتحقيق الفوز».

وعن الانتقادات الموجهة للاعبين علق: «النقد مفهوم، ونستحق أن نُنتقد على المستوى، لكن اللاعبين الموجودين كبار ويستطيعون تحمل النقد، ومعتادون عليه، ونحاول التعويض».

وتابع: «لا نحتاج إلى عوامل معينة للتحفيز، فطموحنا وطموح الجماهير السعودية واضحان، ونسعى إلى ترجمة ذلك بتحقيق الفوز».

وبدأ المنتخب مشواره في ثامن مجموعات كأس العالم بالتعادل مع أوروجواي 1ـ1 قبل الخسارة برباعية من إسبانيا، فيما يختتم المجموعة بملاقاة الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.