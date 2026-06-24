العويس وتمبكتي يكتفيان بـ «الاسترجاعية»

غاب محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وزميله حسّان تمبكتي، قلب الدفاع، عن تدريبات «الصقور» الميدانية، فجر الأربعاء، تحضيرًا لمواجهة الرأس الأخضر، في الجولة الختامية من ثامن مجموعات كأس العالم.

ورصدت «الرياضية» اكتفاء الحارس والمدافع بأداء تمارين استرجاعية داخل صالة الإعداد البدني في ملعب «كيو 2» بمدينة أوستن الأمريكية، المقر الدائم لتدريبات «الأخضر» خلال كأس العالم.

وبعد الجلسات الاسترجاعية، نزل تمبكتي إلى أرض الملعب برفقة زملائه دون المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما أدى حراس المرمى تمارينهم الخاصة باستثناء العويس.

وكان العويس التزم بالإجراء ذاته خلال اليومين التاليين للمباراة الافتتاحية أمام أوروجواي، التي انتهت بالتعادل 1ـ1.

وشارك الحارس مع تمبكتي في جميع دقائق مواجهتي أوروجواي وإسبانيا ولم يتعرضا للاستبدال في أي منهما.

وبدأ المنتخب مشواره بالتعادل مع أوروجواي قبل الخسارة برباعية من إسبانيا، فيما يختتم المجموعة بملاقاة الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.