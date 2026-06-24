كرواتيا تطيح ببنما.. وتنتظر نقاط التأهل أمام غانا

أنعش المنتخب الكرواتي الأول لكرة آماله في بلوغ دور الـ32 بفوز صعب على بنما 1ـ0، الأربعاء، على ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو، في ختام الجولة الثانية من المجموعة الـ 12 لكأس العالم.

وسجل البديل أنتي بوديمير «54»، مهاجم أوساسونا الإسباني، هدف المباراة الوحيد وبات في سن 34 عامًا و336 يومًا أكبر لاعب كرواتي يهز الشباك بالمونديال، ماحيًا رقم مواطنه إيفيتسا أوليتش أمام مرمى الكاميرون 2014 بعمر 34 عامًا و277 يومًا.

وهذا هو الفوز الأول لكرواتيا بعد سقوطها بالجولة الأولى أمام إنجلترا 2ـ4، فعزت موقعها في المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة خلف إنجلترا وغانا، اللتين تعادلتا سلبًا في بوسطن، فيما خرجت بنما خالية الوفاض بعد هزيمتين متتاليتين.

وتلعب كرواتيا مع غانا بالجولة الثالثة الأخيرة السبت المقبل في فيلادلفيا، فيما تلتقي بنما مع إنجلترا باليوم ذاته بنيوجيرزي/نيويورك.

وخاض القائد المخضرم لكرواتيا لوكا مودريتش، لاعب وسط ميلان الإيطالي، المباراة الدولية رقم 200، لكنه لم يكملها حيث أخرجه المدرب زلاتكو داليتش في الدقيقة 81، بعدما اطمأن على تحقيق النقاط الثلاث.

وأجرى داليتش ثلاثة تبديلات على تشكيلته التي خسرت أمام إنجلترا، فدفع بمارين بونجراتشيتش وماتيو كوفاتشيتش وماركو باشاليتش مكان لوكا فوشكوفيتش وبيتار وماريو باشاليتش.

أما المدرب الإسباني-الدنماركي لبنما توماس كريستيانس فأجرى تبديلًا واحدًا فقط عن تشكيلته أمام غانا بإشراكه خوسيه فاخاردو مكان سيسيليو واترمان.

وعلى غرار مباراتها ضد غانا في الجولة الأولى، دفعت بنما ثمن عقمها الهجومي، على الرغم من اندفاعها وبحثها عن هز الشباك وخلقها مشاكل عدة للكروات الذين عانوا كثيرًا وكادت شباكهم تستقبل هدفًا مبكرًا عبر كريستيان مارتينيس بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها دومينيك ليفاكوفيتش، حارس المرمى «22».

وحرم ليفاكوفيتش والعارضة المهاجم خوسيه لويس رودريجيز من افتتاح التسجيل إثر رأسية قوية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لأمير موريو قبل أن يشتتها يوشكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي «23».

وانتظرت كرواتيا الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتهديد مرمى بنما بتسديدة قوية لمارتن باتورينا، مهاجم كومو الإيطالي، أبعدها الحارس أورلاندو موسكيرا بصعوبة إلى ركنية.

وأجرى داليتش تبديلين مطلع الشوط الثاني بإخراج جفارديول وبيتار موسا، مهاجم دالاس الأمريكي، ودفع بأندري كراماريتش وأوساسونا بوديمير، مهاجمي هوفنهايم الألماني، فكان الأخير عند حسن ظنه بافتتاح التسجيل بعد تسع دقائق من دخوله عندما استغل تمريرة عرضية ليوسيب ستانيشيتش، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي «54».

وأهدر باشاليتش فرصة سهلة لتعزيز تقدم منتخب بلاده إثر تلقيه تمريرة خلف الدفاع من القائد لوكا مودريتش إثر هجمة مرتدة فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وحاول لعبها ساقطة فوق الحارس موسكيرا الذي تصدى لها فتهيأت مجددًا أمام مهاجم أورلاندو سيتي فسددها فوق الخشبات الثلاث «57».

وتابعت بنما اندفاعها وكادت تدرك التعادل عبر موريو بتسديدتين من مسافة قريبة ارتدت الأولى من ليفاكوفيتش قبل أن يبعد الثانية إلى ركنية «68»، كاد المدافع جيوفاني راموس يترجمها إلى هدف لولا تدخل ليفاكوفيتش الذي أبعدها بصعوبة إلى ركنية لم تثمر.