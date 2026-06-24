في بلد هوكي الجليد.. معرض تقنية كرة القدم يجذب الجمهور

جذب معرض كرة القدم والتقنية من متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في ظهوره الأول بمدينة فانكوفر في أمريكا الشمالية مئات المشجعين إلى «ساينس وورلد»، لاستكشاف التطور الذي طرأ على الرياضة، في وقت يسعى فيه المنظمون إلى تسريع نمو اللعبة في كندا، التي تعشق رياضة هوكي الجليد.

ويقع «ساينس وورلد» في الطرف الشرقي من فولس كريك، على بعد خطوات من «بي.سي. بليس»، الملعب الذي يستضيف مباريات كأس العالم.

وقال سيباستيان مونيوز، كبير مديري تصميم المعارض في «ساينس وورلد»، في تصريح صحافي: «وجدنا أنَّ المكان مناسب جدًّا لنا، خاصة أنَّ موضوع هذا المعرض يدور حول التقنية وجميع المهن المرتبطة بهذه اللعبة».

ويمكن للزوّار استكشاف خمس مناطق تتطرق كل منها إلى موضوع واحد ـ البث والإعلام، والبيانات الذكية، والتحكيم واللعب النظيف، وتنظيم المباريات، ومختبر الابتكار ـ توضح كل منها دور التقنية في كرة القدم الحديثة.

كما يضم المعرض قطعًا أثرية مرتبطة بالدول المضيفة. وذكر مونيوز: «حاولنا حقًا تكييف المحتوى مع فانكوفر والدول الثلاث التي تستضيف البطولة، لأنَّ الناس يحبون رؤية أشياء مصنوعة ومصممة خاصة لتلك التجربة ولهذه الكأس العالمية».

ويعتقد مونيوز أنَّ المعرض يمكن أن يسهم في تطوير هذه الرياضة في كندا. وأضاف: «سيكون له تأثير بالتأكيد، لأنه يتناول المهن المرتبطة باللعبة. لذا، ليس عليك أن تكون لاعب كرة قدم فقط لتشارك في كأس العالم. يمكنك أن تعمل في أي من المهن المرتبطة بها وتطبق هذه التقنية على اللعبة».

ويستمر المعرض حتى 7 سبتمبر المقبل.