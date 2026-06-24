المونديال.. 2.85 مليون متفرج .. و3 مليارات إيرادات متوقعة

تتجه أعداد الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 نحو تسجيل أرقام قياسية، على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر إلى مستويات باهظة وقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة، وهو ما لا يعكس بالضرورة شعبية كرة القدم هناك بقدر ما يعكس شغف الأمريكيين بالمناسبات الضخمة والاستعراضات الكبرى.

ووفقًا لتحليل أجرته «رويترز» استنادًا إلى بيانات الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، تجاوز إجمالي الحضور الجماهيري 2.85 مليون متفرج خلال 44 مباراة، فيما بلغت نسبة إشغال الملاعب في المتوسط نحو 99.6 في المئة.

وقال دان راشر، خبير الاقتصاد الرياضي بجامعة سان فرانسيسكو: «الأمريكيون يحبون الأحداث الكبرى، ويريدون أن يكونوا حاضرين في اللحظات المهمة».

وعلى الرغم من أن نسخة 2026 تعد الأكبر تاريخيًا، إذ تضم 104 مباريات مقارنة بـ 64 في النسخ السابقة، فإن أعداد الحضور تسير نحو تحطيم الرقم القياسي قبل الوصول حتى إلى المباراة رقم 64، وهو نحو 3.05 مليون، وسُجِّل خلال نهائيات 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة.

وقال فيكتور ماثيسون، الخبير الاقتصادي والمتخصص في الأعمال الرياضية بكلية «هولي كروس»: «جزء من ذلك يعود إلى امتلاكنا ملاعب ضخمة للغاية».

لكن ملاعب نسخة 2026 لا تتميز فقط بكبر حجمها، بل إنها أيضًا أكثر امتلاءً من حيث النسبة المئوية مقارنة بمعظم نسخ القرن الحالي، وربما لا تتفوق عليها سوى نهائيات ألمانيا 2006، وفقًا للتقارير السنوية لـ«فيفا» وتحليل «رويترز» لبيانات الحضور الجماهيري.

ويقول خبراء إن هذا الإقبال يؤكد أن الأمريكيين لا يحبون تفويت الأحداث العالمية الكبرى، ففكرة القدم لا تحظى في الولايات المتحدة بالشعبية نفسها التي تتمتع بها في دول أخرى مثل البرازيل وألمانيا، كما أن أسعار التذاكر لم تبلغ مستويات أعلى من تلك المسجلة حاليًا.

واعتمد «فيفا» للمرة الأولى نظام التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه أسعار التذاكر تبعًا لحجم الطلب. فعلى سبيل المثال، بلغ سعر تذكرة تم شراؤها في اللحظات الأخيرة لمباراة باراغواي وأستراليا يوم الخميس 450 دولارًا.

وكانت الأسعار في سوق إعادة البيع أعلى من ذلك بكثير. وأفادت شركة «تيكت داتا»، المتخصصة في تتبع أسعار إعادة البيع، بأن متوسط سعر أرخص تذكرة متاحة في السوق الثانوية لأي مباراة بلغ 798 دولارًا.

وواجه «فيفا» انتقادات بسبب هذه الاستراتيجية، إلا أن متحدثًا باسمه قال يوم الثلاثاء إنها تعكس طلب السوق وتتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع، حيث تُعدَّل الأسعار بهدف تعظيم المبيعات والحضور الجماهيري. وأضاف أنه تم طرح 130 ألف تذكرة بسعر 60 دولارًا للواحدة.

وقال جون جرادي، أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة ساوث كارولاينا: «المستهلك الأمريكي مستعد لدفع المال مقابل ما يعتبره حدثًا رياضيًا نخبويًا ومميزًا».

ويعكس ذلك توجهًا أوسع نطاقًا، فالأمريكيون لم يتوقفوا عن الإنفاق بسخاء على السلع والمنتجات الفاخرة رغم استمرار ضعف ثقة المستهلكين، لكنهم أصبحوا أكثر «انتقائية» فيما يتعلق بالمشتريات الكبيرة، بحسب تقرير صادر عن «نيلسن آي.كيو» في مايو الماضي. ويعوض المستهلكون هذه النفقات المتزايدة من خلال شراء سلع يومية أقل تكلفة.

ولا يتعلق الأمر بحب الأمريكيين لكرة القدم بقدر ما يتعلق بتفضيلهم للمنتجات والفعاليات الراقية بصورة عامة.

وأوضح راشر: «الأمريكيون يريدون الأفضل، وكأس العالم تمثل قمة الهرم».

وأشار جرادي إلى أن الرياضيين أصحاب الشهرة العالمية، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، قادرون على استقطاب آلاف المشجعين بمفردهم، وهو ما يُعد ظاهرة حديثة نسبيًا في عصر المؤثرين.

وكان «فيفا» توقع تحقيق أكثر من ثلاثة مليارات دولار من إيرادات مبيعات التذاكر وحقوق الضيافة، لكن خبراء يرون أن هذا التقدير قد يكون متحفظًا.

ويعتقد ماثيسون أن الرقم قد يرتفع إلى أربعة مليارات، ويقارن ذلك بإيرادات بلغت نحو 949 مليونًا في 2022، و712 مليونًا في 2018، وفقًا للتقارير السنوية للاتحاد الدولي للعبة.

ويرى بعض المراقبين أنه من المشروع التساؤل عما إذا كان التفاعل الجماهيري مع البطولة كان يمكن أن يكون أقوى، ولا سيما في الفعاليات الموازية مثل مهرجانات مشجعي الـ«فيفا»، لولا قيود السفر التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وأفادت شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية في تقرير صدر في يناير الماضي بأن السياحة الدولية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 5.7 بالمئة العام الماضي، ويعود ذلك جزئيًا إلى «تحديات مرتبطة بالمزاج العام والسياسات»، فيما استغرق تدفق سياح كأس العالم وقتًا أطول من المتوقع ليتبلور.

وقال ماثيسون: «في ظل إدارة مختلفة، من شبه المؤكد أننا كنا سنشهد اهتمامًا دوليًا أكبر بالحضور».

وقال متحدث باسم «فيفا» إن نسخة 2026 ستحقق نجاحًا كبيرًا من حيث التفاعل الجماهيري، مضيفًا أن أكثر من 3.5 مليون مشجع زاروا مهرجانات المشجعين حتى يوم الاثنين.

كما استقطبت مهرجانات المشجعين، التي تضم أنشطة ترفيهية ومطاعم ومبيعات تذكارية، نحو 7.7 مليون زيارة 2018 في روسيا، و5.5 مليون في البرازيل 2014.