الشباب يتفق مع رينارد وخليفة.. وينتظر الموافقة

تنتظر إدارة نادي الشباب رد لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن تعيين البلجيكي أوليفيه رينارد والجزائري الدكتور جمال خليفة في منصبي المدير الرياضي وطبيب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن إدارة النادي العاصمي توصلت إلى اتفاق مع البلجيكي رينارد وخليفة لتولي مهام المدير الرياضي وطبيب الفريق على التوالي، على أن يتم التوقيع رسميًّا معهما بعد موافقة لجنة الرقابة المالية.

والبلجيكي رينارد «47 عامًا» حارس مرمى سابق، ولعب لعدة أندية منها أودينيزي ونابولي الايطاليان، كما شغل منصب المدير الرياضي في ناديي مونتريال الأمريكي وأندرلخت البلجيكي.

أما الجزائري خليفة، فقد سبق له العمل في نادي الشباب، وكذلك المنتخب السعودي الأول.

وتهدف الإدارة الشبابية من تعيين المدير الرياضي وطبيب الفريق، حسب المصادر عينها، إلى حسم الملفين مبكرًا والتفرغ للملفات الأخرى وأبرزها الجهاز الفني الجديد للفريق، والتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعد الفريق الشبابي للموسم الجديد بمعسكر خارجي في النمسا ينطلق 15 يوليو المقبل ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض خمس مواجهات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.