لوبيتيجي: البوسنة أقصت إيطاليا.. وتنتظرنا مهمة صعبة

أكد الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، أنَّ اللاعبين يسعون إلى صناعة التاريخ وتحقيق أول فوز لهم في كأس العالم عندما يواجهون البوسنة والهرسك، الأربعاء، في مباراة حاسمة في دور المجموعات.

وقال لوبيتيجي: «الفريقان بحاجة إلى الفوز للبقاء في البطولة، وأنَّ قطر ستناضل بكل قوتها على أرض الملعب من أجل الفوز فقط وتحقيق الانتصار الأول في كأس العالم».

وتدخل قطر المباراة عقب خسارتها بنتيجة 0ـ6 أمام كندا، ‌في مواجهة شهدت ‌طرد المدافع همام الأمين وعاصم ⁠مادبو، لاعب الوسط.

وطُرد الأخير بعد ⁠تدخل على إسماعيل كوني أدى إلى كسر ساق لاعب خط وسط كندا.

وذكر لوبيتيجي أنَّ لاعبه مادبو زار كوني في فانكوفر قائلًا: «تأثر مادبو كثيرًا بهذه الإصابة ولم تكن هذه نيته أبدًا، ونحن حاليًّا نركز على التحدي الذي ينتظرنا الأربعاء».

ووصف لوبيتيجي البوسنة بالقوية، مؤكدًا أنها تضم عددًا من أصحاب النزعة الهجومية قائلًا: «لقد أقصت ويلز وإيطاليا من التأهل إلى كأس العالم ولديهم الكثير من الخيارات، وعلينا أن نستغل نقاط قوتنا ونكون أفضل فريق ممكن».