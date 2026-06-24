كريستيانسن: أنتظر نجوم بنما في أقوى أندية العالم

أعرب الدنماركي توماس كريستيانسن، مدرب المنتخب البنمي الأول لكرة القدم، عن أمله في أن يفتح الأداء الحماسي للاعبيه في كأس العالم أبوابًا لفرص أفضل، بعد أن تبددت آمالهم في الاستمرار بالبطولة عقب الهزيمة 0ـ1 أمام كرواتيا.

وأنهت خسارة الأربعاء حلم الدولة الواقعة ‌في أمريكا الوسطى ‌بالتأهل إلى مرحلة خروج ‌المغلوب، ⁠إذ كانت بحاجة إلى الفوز ⁠أو التعادل.



وخسر الفريق بشكل مؤلم في مباراته السابقة ضمن المجموعة 12 بعد أن سجلت غانا هدفًا في اللحظات الأخيرة لتفوز 1ـ0.



وقال كريستيانسن: «أعتقد أننا بحاجة ⁠إلى تهنئتهم وأن نفخر بالطريقة التي ‌لعبت بها ‌بنما أمام قوة عالمية مثل كرواتيا، وأنا متأكد ‌من أنَّ الناس أدركوا أنَّ ‌بنما تمتلك لاعبين رائعين، وأتمنى أن تفتح الأبواب أمامهم للعب في بطولات محلية أفضل وأندية أقوى».



وأضاف المدرب الدنماركي: «على الرغم من أنَّ ‌النتائج لم تكن في صالح فريقنا، أنا فخور بالروح القتالية ⁠التي ⁠أظهرها الفريق، وهؤلاء اللاعبون بعد هاتين المباراتين في كأس العالم لن يعودوا إلى ما كانوا عليه».

ولا تزال بنما تبحث عن أول نقاط لها بعد أن خسرت جميع مبارياتها الثلاث في مشاركتها السابقة في كأس العالم 2018.

وبعد خوض مباراتين في تورونتو، تتوجه بنما إلى الولايات المتحدة لتختتم مشوارها في البطولة بمواجهة إنجلترا.