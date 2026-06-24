داليتش: لعبنا تحت الضغط.. ودفاعنا مشكلة

أوضح زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، أنَّ على منتخب بلاده التعامل بشكل أفضل مع الضغوط وزيادة التركيز إذا أراد الذهاب بعيدًا في كأس العالم، وذلك بعد فوزه الصعب 1ـ0 على بنما، الأربعاء.

وقال داليتش بعد أن أنهى فريقه آمال بنما في المنافسة ضمن المجموعة الـ 12: «تعرضنا لضغط كبير للغاية، وكانت تقريبًا كل كرة تحت سيطرة المنافس، إلى جانب كرات أخرى كثيرة ألحقت ⁠بنا ضررًا كبيرًا، ولم نتمكن من ‌تجاوز هذا الوضع في ‌البداية، ولهذا السبب شعرت ببعض الغضب وكان رد فعلي ‌على هذا النحو».

وأضاف: «بصراحة، لم أكن أتوقع أن تكون المباراة بهذه الصعوبة، ولم نتعامل معها بأفضل طريقة، وربما يعود ذلك إلى الضغوط، لأننا كنَّا بحاجة ماسة إلى هذه النقاط الثلاث للتأهل إلى المرحلة التالية».

وأكد المدرب الكرواتي أنَّ أداء فريقه يحتاج إلى التحسن في جميع الجوانب وخاصة في الشق الدفاعي، قبل مواجهة غانا الأحد في فيلادلفيا قائلا: «لست سعيدًا بالأداء خاصة في الشوط الأول. لكنني سأتجاوز هذه المباراة الآن وسأركز على ما ينتظرنا».