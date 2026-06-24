كولومبيا تتجاوز الكونغو.. وتتأهل

حسم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم تأهله إلى دور الـ 32 في كأس العالم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، عقب فوزه بهدف دون مقابل على الكونغو الديمقراطية في المجموعة الـ 11، الأربعاء.

وقاد دانييل مونوز بلاده إلى الانتصار بعد تسجيله الهدف الوحيد ‌بعد معاناة المنتخب ‌القادم ⁠من أمريكا الجنوبية في ⁠أغلب فترات المباراة.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، وضمنت تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ⁠ضد البرتغال، التي فازت 5ـ0 ‌على ‌أوزبكستان الثلاثاء.

وبقي ‌الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، ‌ويحتاج إلى تحقيق الفوز ضد أوزبكستان للحفاظ على آماله في التأهل. وسيطرت كولومبيا على الكرة ‌وصنعت الفرص الأفضل طوال المباراة، لكن حارس المرمى ليونيل ⁠مباسي ⁠أحبط محاولاتها، ونفذ سلسلة من التصديات لإيقاف محاولات خاميس رودريجيز ولويس دياز وجون أرياس. وجاء الهدف الأول أخيرًا في الدقيقة 76 عندما وصلت تمريرة خوان فرناندو كينتيرو إلى مونوز الذي انطلق داخل منطقة الجزاء، وأطلق المدافع تسديدة منخفضة غيَّرت اتجاهها واستقرت في شباك مباسي.