أنشيلوتي: نيمار جاهز.. ولن أكشف بديل رافينيا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، جاهزية نيمار جونيور للمشاركة في المباراة الثالثة في دور المجموعات لكأس العالم أمام إسكتلندا، رافضًا الكشف عما إذا كان سيشارك في المواجهة التي تلعب على ملعب ميامي.

وقرَّر المدرب الإيطالي ضم نيمار، 34 عامًا، إلى تشكيلة كأس العالم بعد غياب دام نحو ثلاثة أعوام عن المنتخب، لكنه لم يشارك حتى الآن في البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال أنشيلوتي: «نيمار جاهز وتدرب خلال هذا الأسبوع، ويمكن أن يكون متاحًا للمباراة، ونحن سعداء جدًّا بعودته لأنه، بطبيعة ‌الحال، وبفضل جودته ‌الفنية، يمكنه مساعدة الفريق، و⁠لقد عمل بجدية ⁠كبيرة محاولًا التعافي بأسرع وقت ممكن».

وأضاف «أنا سعيد جدًّا بما يقدمه وحتى إذا لم يشارك، فإنه يمنح الفريق الخبرة والمعرفة باللعبة ويساعد اللاعبين الأصغر سنًا وإنه يؤدي عملًا رائعًا».

وعندما سُئل عن المدة التي يمكن أن يشارك خلالها نيمار في المباراة، قال أنشيلوتي مازحًا: «يمكنه اللعب 90 دقيقة.. وهو يمشي. لا، إنه بحالة جيدة، فقد تدرب بشكل ممتاز وعمل بصورة جيدة للغاية».

وستضمن البرازيل التأهل إلى دور الـ 32 إذا ⁠تغلبت على إسكتلندا، بعدما تعادلت 1ـ1 مع المغرب وفازت ‌3ـ0 على هايتي في أول مباراتين لها بالمجموعة ‌الثالثة.

وذكر أنشيلوتي أنه يشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح قائلًا: «من الواضح أن لدينا ‌مسؤولية كبيرة تتمثل في تمثيل هذا القميص في كأس العالم، وأعتقد أنَّ المباراة ‌الأولى لم تكن الأفضل، والثانية كانت أفضل، ونحن واثقون من أن الثالثة ستكون الأفضل».

يتعين على أنشيلوتي أيضًا إيجاد بديل لرافينيا الذي يغيب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه رفض مجددًا الكشف عن هوية اللاعب الذي سيشغل مركز الجناح في التشكيلة ‌الأساسية.

وقال المدرب «67 عامًا»: «إسكتلندا تملك الكفاءة. إنهم مقاتلون ويتمتعون بتنظيم جيد للغاية ويملكون لاعبين مميزين خاصة سكوت ماكتوميني وجون مكجين، لاعبان صاحبا خبرة واعتادا خوض هذا النوع من المباريات، لذلك ستكون مباراة صعبة كالمعتاد، وأعتقد أنَّ المباريات السهلة في كأس العالم انتهت منذ وقت طويل. نحن مستعدون لخوض مواجهة صعبة».

وتأخرت رحلة البرازيل الجوية إلى ميامي من معسكرها في نيوجيرزي الأربعاء، ما أدى إلى تأخير المؤتمر الصحافي لأنشيلوتي، لكن المدرب الإيطالي أكد أنَّه لن يسمح لذلك بإفساد استمتاعه بأول تجربة له في كأس العالم مدربًا.

وذكر «حتى اليوم كان كل شيء مثاليًّا واليوم واجهنا مشكلة صغيرة، لكن هذا وارد الحدوث ونملك الكفاءة والثقة اللازمتين لجعل هذه البطولة ناجحة بالنسبة لنا، وفي كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، لكن في جميع الأحوال ستكون تجربة رائعة للغاية، حتى لو اضطررت لعقد مؤتمر صحافي في الـ09:00 مساءً».