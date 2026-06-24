رونالدو مستذكرا الأيام الصعبة: صمدت كما أفعل دائما.. لقد عدت، لقد عدت

«لقد عدت، لقد عدت»، بهذه الكلمات أسكت الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو منتقديه بتسجيله هدفين خلال الفوز الكبير لمنتخب بلاده الأول لكرة القدم على أوزبكستان 5ـ0، الثلاثاء، ليحقق رقمًا قياسيًّا بهزه الشباك في ستة مونديالات مختلفة.

واقتربت البرتغال من حسم تأهلها، بعد أن رفعت رصيدها إلى أربع نقاط في وصافة المجموعة الـ 11، بفارق نقطتين عن كولومبيا التي ضمنت التأهل بفوز ثان على حساب الكونغو الديمقراطية بهدف دانييل مونيوس في جوادالاخارا.

وافتتح رونالدو التسجيل «6» وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في النهائيات «41 عامًا و138 يومًا» بعد الكاميروني روجيه ميلا «42 عامًا و39 عامًا»، قبل أن يضيف نونو منديش الثاني من ركلة حرة مباشرة «17».

وسجَّل رونالدو الثالث لمنتخب بلاده «39» فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال في كأس العالم «9»، قبل أن يضيف الحارس عبد الواحد نعمتوف الرابع بالخطأ في مرماه «60» والبديل رافايال لياو الخامس «87».

ودخل لاعبو البرتغال المباراة على وقع شنّ الصحافة المحلية هجومًا على المنتخب ورونالدو بعد تعادل مخيّب مع الكونغو «1ـ1».

وواصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس دعمه القوي لقائده البالغ 41 عامًا، على الرغم من عدم تسجيله في آخر 10 مباريات خاضها في البطولات الكبرى.

قال رونالدو: «كان أسبوعًا صعبًا وبدا وكأنني قد اعتزلت كرة القدم، لكنني صمدت كما أفعل دائمًا، لأنني أؤمن بالعمل الجاد أكثر من أي شيء آخر وكان الأمر صعبًا، أعترف بذلك، لكننا عدنا».

وتابع حديثه: «لديّ مسيرة تمتد لـ23 عامًا، وفي كل مرة تسير الأمور بشكل جيد يكون الأمر إنه كريستيانو، وعندما تسوء الأمور يقال إنه انتهى، إنه كبير في السن وسيكون الأمر دائمًا على هذا النحو».

وظهر بطل الدوري السعودي مع نادي النصر وهو يصرح أمام عدسة الكاميرا بعد نهاية المباراة «آم باك، آم باك» «لقد عدت، لقد عدت».