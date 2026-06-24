لورينزو: تطوّرنا.. ولن نترك رونالدو وحيدا

أكد نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، أنَّ التنوع الهجومي بفريقه قاده إلى الانتصار على الكونغو الديمقراطية 1ـ0، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الـ 11 في كأس العالم لكرة القدم ليتأهل إلى دور الـ 32.

ورفعت كولومبيا، التي استهلت مشوارها بفوز 3ـ1 على أوزبكستان، رصيدها ‌إلى ست ‌نقاط من مباراتين بعد ‌أن ⁠تمكنت من كسر ⁠دفاع الكونغو الديمقراطية المنضبط.

وقال لورينزو: «أداء فريقي تطوَّر على الرغم من ضغوط المباراة المتكافئة، واضطررنا إلى تجربة حلول مختلفة لإيجاد ثغرات في دفاع الكونغو المتماسك».

‌وأثنى مدرب كولومبيا على الثنائي خاميس ‌رودريجيز ولويس سواريز، قائلًا: «كلاهما بذل ‌كل ما في وسعهما في مباراة ‌متقاربة قبل استبدالهما بلاعبين أكثر نشاطًا».

وتواجه كولومبيا منتخب البرتغال في ⁠المباراة ⁠المقبلة والذي وصفه لورينزو بأنه فريق عظيم ومنافس رئيس للفوز بكأس العالم قائلًا: «يجب ألا تركز كولومبيا على كريستيانو رونالدو وحده وعلينا توخي الحذر الشديد وعدم تركه بمفرده في المواقف المختلفة، خاصة عندما يكون قريبًا من المرمى ولكن البرتغال فريق متكامل، ولا ينبغي التركيز على كريستيانو وحده».

وشكر لورينزو الجماهير الكولومبية الغفيرة في المكسيك، قائلًا: «اللاعبون استمدوا الإلهام من القمصان الصفراء التي ملأت الملعب».