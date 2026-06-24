الفرحان: الجمهور يحدد النجاح أو الفشل

أكد لـ«الرياضية» الممثل السعودي يعقوب الفرحان أن فيلم «مسألة حياة أو موت» يعد تجربة مختلفة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن رحلة العمل كانت ممتعة.

وقال الفرحان: «تجربة الفيلم كانت ممتعة بالنسبة لي جدًا خاصة أنها كانت مع الفنانة سارة طيبة، التي سبق لي العمل معها، وعلى إثره خرجت فكرة المشاركة في فيلم مطول».

وأضاف الفرحان: «فكرة العمل مختلفة عن السائد، وهي الدراما الكوميدية، وتعد جديدة بالنسبة لنا، وهي تحدٍ مختلف، وأعتقد أن الجمهور سيحدد نجاح التجربة من فشلها».

وكانت الرياض شهدت تدشين العرض الخاص لفيلم «مسألة حياة أو موت» بحضور نجوم الفن والإعلام بموفي سينما في حياة مول.

وشهدت السجادة الحمراء حضور مخرج الفيلم أنس باطهف، والنجمة سارة طيبة، والنجم يعقوب الفرحان، إلى جانب أبطال العمل حسام الحارثي، وفيّ فؤاد، ورهف إبراهيم، وأسامة القس.