«موتو جي بي».. بانيايا يغادر دوكاتي

سينفصل بطل العالم السابق الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا عن الفريق الرسمي لدوكاتي في نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، وفق ما أعلن الصانع الإيطالي، الأربعاء، الذي سيستبدل مواطنه بالإسباني الصاعد بيدرو أكوستا.

ويبدو بانيايا، ابن الـ29 عامًا، الذي تمت ترقيته إلى الفريق الرسمي لدوكاتي عام 2021، مرشحًا بقوة وفق تقارير عدة للانضمام إلى مواطنه متصدر الترتيب الحالي ماركو بيتسيكي في فريق أبريليا بدءًا من موسم 2027.

وقال كلاوديو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لدوكاتي: «كتب بيكو جزءًا أساسيًا من التاريخ الرياضي لدوكاتي، لقد نشأ معنا، آمن بالمشروع، وأسهم مع الفريق بشكل حاسم في إعادة دراجة ديسموسيديتشي جي بي إلى قمة موتو جي بي».

وتوّج بانيايا بطلًا للعالم مع دوكاتي عامي 2022 و2023، وكان لقبه الأول إنجازًا بارزًا للشركة التي انتظرت 15 عامًا لاستعادة لقب الدراجين في الفئة الكبرى.

وكاد يحقق اللقب لمرة ثالثة تواليًا عام 2024، لكنه أنهى الموسم بفارق 10 نقاط فقط خلف البطل الإسباني خورخي مارتين.

وعانى الإيطالي منذ حينها، إذ حل الموسم الماضي في المركز الخامس، بفارق كبير بلغ 257 نقطة خلف زميله البطل الإسباني مارك ماركيس، فيما يحتل حاليًا المركز السابع بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط طوال الموسم، وكان في السباق القصير «سبرينت» لجائزة تشيكيا الكبرى، السبت الماضي.